45 ألف جنيه مرة واحدة، زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي GS4

سيارات GAC.. تستقبل سيارات GAC، مطلع شهر ديسمبر بزيادة جديدة في أسعار موديلات 2025، بلغت 45 ألف جنيه، وشملت طراز جي ايه سي GS3 MZoom، على الرغم تنبأ بعض الخبراء بتراجع الأسعار بالتزامن مع ختام عام 2024، لكن ما حدث فى السوق عكس توقعات الخبراء.

زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي GS3 MZoom

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارات GAC، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التى لحقت أسعار سيارات GAC، ونرصد زيادة جي ايه سي GS3 MZOOM في التقرير التالي:

يصل سعر أول فئة GS مليون و195 ألف جنيه بدلًا من مليون و150 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة GB مليون و255 ألف جنيه بدلًا من مليون و210 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة GL مليون و355 ألف جنيه بدلًا من مليون و310 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جني

يصل سعر رابع فئة R-Style مليون و465 ألف جنيه بدلًا من مليون و420 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه.

مواصفات سيارات جي إيه سي GS3 MZoom

زودت سيارات GAC بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 177 حصانًا عند 5.500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 270 نيوتن متر بين 1.400 و4.500 لفة في الدقيقة ويمكنها وفق هذه المواصفات التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 6.9 ثانية مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.

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