فولفسبورج يتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا بثلاثية في شباك هوفنهايم

كأس ألمانيا، فاز فريق فولفسبورج على نظيره هوفنهايم بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فولكسفاجن أرينا، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس ألمانيا.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلا أن فريق فولفسبورج انتفض في الشوط الثاني وأحرز ثلاثية عن طريق كل من دينيس فافرو في الدقيقة 63، جوناس ويند بالدقيقة 67، يانيك غيرهاردت بالدقيقة 85.

بتلك النتيجة يتأهل فريق فولفسبورج إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، فيما ودع فريق هوفنهايم المسابقة من دور الـ16.



مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام لايبزيج في كأس ألمانيا

فيما يقود الدولي المصري عمر مرموش هجوم فريقه آينتراخت فرانكفورت في مواجهة نظيره لايبزيج ضمن دور الـ16 من كأس ألمانيا مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "ريد بول آرينا".

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام لايبزيج



كان آينتراخت فرانكفورت تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة عقب فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لهدف، في حين أن لايبزيج تأهل إلى دور الـ16 من كأس ألمانيا بعدما فاز على سانت باولي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على خدمات النجم المصري عمر مرموش، حيث يقدم أداءً رائعًا هذا الموسم بعدما سجل 17 هدفًا وصنع 11 في 19 مباراة في مختلف المسابقات.

موعد مباراة فرانكفورت ولايبزيج في كأس ألمانيا

تنطلق مباراة فرانكفورت ولايبزيج اليوم في كأس ألمانيا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت ولايبزيج



تذاع مباراة فرانكفورت ولايبزيج اليوم في كأس ألمانيا عبر قناة دبي الرياضية 2.

وعلى صعيد آخر أقصى فريق باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا، والتي احتضنها ملعب أليانز أرينا.

وشهدت أحداث الشوط الأول تلقى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بطاقة حمراء في الدقيقة 17.

وتمكن ناثان تيلا من تسجيل هدف الفوز لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

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