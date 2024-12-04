خبير بالشئون الآسيوية: رئيس كوريا الجنوبية ارتكب أخطاء قاتلة ستكلفه مستقبله

قال الدكتور جلال رحيم، الخبير في الشؤون الأسيوية: إن الأحداث تتسارع في كوريا الجنوبية، وهناك تداخلات كبيرة بطريقة مثيرة على غير المعهود في سيول، التي أرست سلامًا ديمقراطيا على مدار 45 عامًا.

فيتو رئيس كوريا الجنوبية

وأضاف «رحيم» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث في الساعات الماضية، هو أن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يعاني مما يسمى في العلوم السياسية بـ«عرج»، لا سيما وأنه لا يستطيع تمرير أي قانون، وكل مشاريع القوانين التي تُقدمها المعارضة تُمرر بحكم فوزها في الانتخابات البرلمانية في أبريل الماضي، ولكن الرئيس كان يجهضها بواسطة «الفيتو الرئاسي»، وحدث ذلك لأكثر من 25 مرة.

وأوضح الخبير في الشئون الآسيوية، أن الرئيس الكوري الجنوبي أساء التنفيذ والتخطيط وارتكب أخطاء قاتلة ستكلفه مستقبله السياسي إن لم يقف وراء القضبان لسنوات عديدة.

اقتراح رسمي بعزل الرئيس الكوري الجنوبي



قدم برلمان كوريا الجنوبية رسميا اقتراحًا لعزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وقبل وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن مؤيدي استقالة الرئيس الكوري الجنوبي، الذي فرض الأحكام العرفية، يتجمعون الآن في الساحة المركزية جوانجهوامون في سيئول، مطالبين باستقالة الرئيس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.