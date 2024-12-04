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أخبار مصر

بعد كشفين تجاريين للذهب، بدوي يبحث مع مسئولي"آتون ريسورسز"الكندية زيادة الاستثمارات

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو
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  عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة آتون ريسورسز الكندية  

وذلك في إطار مشاركته فى فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA)  بلندن،

بحث مستجدات اعمال الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب 


وتناول اللقاء بحث مستجدات أعمال الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة امتيازها بأبو مروات بالصحراء الشرقية، وأشاد الوزير بما حققته الشركة من نتائج إيجابية مؤخرًا حيث حققت كشفين تجاريين هما حمامة وغرب روودروين، كما تسعى لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الذهب المستخرج من المناجم بالمناطق التابعة لها، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للشركة لتسريع وتيرة الأعمال بالمناطق التابعة لها والتوسع في أنشطتها في مصر.


ومن جانبه أكد رئيس شركة آتون ريسورسز مجددًا على التزام شركته بزيادة الاستثمار في مصر باعتبارها شريك مهم، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع الوزارة وهيئة الثروة المعدنية، وجاذبية القانون الجديد للتعدين في مصر مبديًا تفاؤله بتحقيق مزيد من النجاحات.

توقيع خطاب نوايا 


وفي نهاية اللقاء تم توقيع خطاب نوايا بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أتون بشأن توجيه  المختصين بهيئة الثروة المعدنية لدراسة تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة للشركة بما يسمح لها بزيادة استثماراتها الأجنبية داخل مناطق الامتياز ما يعظم العائد للدولة المصرية.

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أتون ريسورسز الاستثمار في مصر البترول والثروة المعدنية التنقيب عن الذهب الصحراء الشرقية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية هيئة الثروة المعدنية

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