رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشهد التصفيات النهائية لمسابقة «الفصيح الصغير»

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية لمسابقة «الفصيح الصغير» لرياض الأطفال على مستوى المنطقة، بحضور الدكتورة لبنى السيد علي، مدير إدارة رياض الأطفال، والمنعقدة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.

تابع رئيس المنطقة إجراء الاختبارات، وأكد على ضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى حمادى على مستوى التلاميذ، معربا عن تقديره لأولياء أمورهم لما يبذلوه من جهد في متابعة أبنائهم والاهتمام بهم.

وقد ضمت لجنة التحكيم برئاسة رئيس المنطقة ومدير إدارة رياض الأطفال رجاء رضوان، موجه عام العلوم الشرعية، والدكتورة ناهد شراقة، موجه عام رياض الأطفال والدكتورة صفاء محمود، العضو الفني بالإدارة.





وكانت إدارة رياض الأطفال قد نظمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة «الفصيح الصغير» للعام الدراسي 2024/2025 م لأطفال المستويين الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال بمعاهد المنطقة النموذجية والعادية؛ والتي تستهدف تنمية قدرات الأطفال في التعلم واكتشاف المواهب في تلك المرحلة، ويتم تصعيد ثلاثة أطفال من كل مستوى للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

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