صاعقة ضربتهم..فيتنام تعلن مقتل 12 جنديًا إثر انفجار كبسولات خلال تدريب

أفادت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، مساء اليوم الأربعاء، إن 12 جنديا قُتلوا جراء انفجار وقع خلال تدريب في جنوب البلاد.

مقتل 12 جندي في فيتنام

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الانفجار وقع مساء يوم الاثنين الماضي. في ميدان عسكري للتدريب على الرماية في إقليم "دونج ناي".

صاعقة تضرب كبسولات الجنود في فيتنام

وأضافت الوكالة أن معظم جثث الضحايا تم العثور عليها، وأن السلطات تواصل البحث عن مفقودين أخرين، وفق "رويترز".

وقالت، إن تحقيقا أوليا أظهر أن كبسولات كان الجنود ينقلونها ضربتها صاعقة؛ مما أدى إلى الانفجار.

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