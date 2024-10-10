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سياسة

وكيل تشريعية الشيوخ يستقبل وفدا برلمانيا فيتناميا

استقبال وفد برلمانى
استقبال وفد برلمانى فيتنامى، فيتو

استقبل الدكتور محمد شوقي العنانى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ  اليوم بمقر المجلس وفدًا  برلمانيًا من أعضاء الجمعية الوطنية لدولة فيتنام برئاسة نجوين تون أنه نائب المفوض لشئون النواب في الجمعية الوطنية بجمهورية فيتنام وحضور السفير الفيتنامي بالقاهرة.

العناني: زيارة وفد البرلمان الفيتنامي تعكس عمق العلاقات بين البلدين

وأعرب العنانى، عن ترحيبه الشديد بالوفد الفيتنامي مؤكدًا ان هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدًا بما تشهده هذه العلاقة من تقدير واحترام متبادل وحرص على تحقيق المصالح المشتركة بما يخدم الشعبين المصري والفيتنامي خاصة في ظل العلاقة المميزة بين القيادتين السياسيتين بالبلدين.

رئيس مجلس الشيوخ: نتطلع لتعزيز العلاقات مع فيتنام 

ونقل وكيل تشريعية الشيوخ تحيات  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وكذلك أعضاء المجلس للوفد الصديق معربًا عن تطلع المستشار عبدالرازق إلى تعزيز العلاقات البرلمانية مع دولة فيتنام، موكدا أن ذلك سينعكس بالإيجاب على كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من المجالات  المشتركة.

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من جانبه أعرب رئيس الوفد البرلماني الفيتنامي عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد  منذ لحظة وصوله القاهرة، مؤكدًا أن ذلك الاستقبال يعكس عمق العلاقات المصرية الفيتنامية، مشيدًا بما تشهده مصر من إنجازات ونهضة تنموية في عهد الرئيس السيسي ومثمنًا دور مصر الإقليمى والدولي لحفظ السلام والاستقرار لكافة الدول.

وأكد تون أهمية  زيادة الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين على المستوى البرلماني والتنفيذية في المرحلة القادمة  لتبادل الخبرات وبما يخدم دعم أواصر التعاون على مختلف الاصعدة.

وحضر اللقاء النائبة أسماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية والنائبة هبة شاروبيم عضو لجنة التعليم.

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