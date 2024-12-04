الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يكشف عن فحوى رسالة السيسي إلى البرهان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن كل المسئولين والأطراف السودانية التي التقاها لدى زيارته إلى السودان، قدموا التحية والتقدير للرئيس السيسي على توجيهاته بحسن رعاية الأشقاء والشقيقات من الشعب السوداني الموجودين في مصر، بلدهم الثاني.

تقدير السودان لدور مصر

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لمست التقدير الكامل للدور المصري ودور الرئيس المصري تجاه السودان".

رسالة السيسي لمجلس السيادة السوداني 

ولفت إلي أنه حمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة ود وتضامن وتقدير كامل إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موضحًا: "حُملت برسالة دعم وتضامن مع الدولة السودانية ومؤسساتها، والتأكيد على أن مصر لا يمكن أن تدخر أي جهد للعمل على دعم السودان في هذا الظرف العصيب الذي يمر به".


وأضاف: "وبالتالي، كل الدعم من جانب مصر لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز محنته الحالية، والرسالة واضحة، هي رسالة دعم وتضامن، لأن كل ما يضر السودان يضر مصر".


وتابع وزير الخارجية:"الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني مترابطان ببعضهما البعض، ومن ثم، فإن هذه الزيارة هامة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا تشرفت بلقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية علي يوسف، ووزير المالية جبريل إبراهيم، والتقيت بالفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني، والتقيت بأبناء الجالية المصرية المقيمين في السودان الشقيق والتقيت بنخبة من رجال الأعمال السودانيين الذين لديهم استثمارات في مصر وتجارة مع مصر".

وزير خارجية مصر يزور السودان بتوجيه رئاسي، عبد العاطي ينقل رسالة من السيسي إلى البرهان

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وقف إطلاق النار في غزة


إلى ذلك تطرق وزير الخارجية إلى جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال: "الجهد المصري لن يتوقف تجاه دعم غزة، وسرعة وقف إطلاق النار، ونعمل بشكل جاد ومستمر وصادق لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تجاوز كل الحدود والانتهاكات التي حدثت في السابق".

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