وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالموانئ البحرية ومعدل تداول الحاويات

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة تشغيل الموانئ البحرية، ومعدل تداول الحاويات خلال الساعات الماضية.

معدل تداول الحاويات

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1114 شاحنة و165 سيارة وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 492 شاحنة و137 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 622 شاحنة و28 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان، دليلة وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي Alcudia Express ، امل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2200 طن بضائع و265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة HELENA KOSAN

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2110 راكب بموانيها.

الاربعاء 4 ديسمبر 2024

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