مدبولي: مصر ملتزمة بسداد مستحقاتها وانخفاض الدين الخارجي يؤكد جدية الحكومة

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كافة المستحقات المالية التي عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير وفق خطة واضحة ومطمئنة حتى في ظل الظروف الصعبة التي تواجه البلاد.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن انخفاض الدين الخارجي يُعد دليلًا على التزام الدولة بسداد التزاماتها المالية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بجدية لمواجهة التحديات الراهنة، مع الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

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