خالد عيد يطالب لاعبي طنطا بالاستمرار في النتائج الإيجابية وتحقيق حلم الصعود

قبل انطلاق تدريبات فريق طنطا اليوم، طالب الكابتن خالد عيد، المدير الفني للفريق، لاعبي الفريق بالتركيز والقتال على كل نقطة في المباريات القادمة.

الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية

وأكد المدير الفني لـ طنطا أن الفريق يحتاج إلى بذل أقصى جهد من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، والاقتراب من المنافسة على الصعود هذا الموسم.

الهدف هو الظهور بشكل يليق

وشدد مدير فني طنطا على ضرورة تقديم اللاعبين أفضل ما لديهم في كل مباراة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الظهور بشكل يليق بمنظومة النادي ككل.

العمل الجماعي والروح القتالية

كما أكد أن العمل الجماعي والروح القتالية هما مفتاح النجاح في المرحلة المقبلة، وأن الطموحات تتجاوز التحديات الحالية نحو تحقيق حلم الصعود الذي يسعى إليه الجميع بنادى طنطا.

ويستعد فريق طنطا لمبارياته القادمة بكل تركيز وعزيمة، متطلعًا لتحقيق نتائج إيجابية تساهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.