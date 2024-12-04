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خالد عيد يطالب لاعبي طنطا بالاستمرار في النتائج الإيجابية وتحقيق حلم الصعود

خالد عيد يطالب لاعبي
خالد عيد يطالب لاعبي طنطا بالقتال من أجل الاستمرار

قبل انطلاق تدريبات فريق طنطا اليوم، طالب الكابتن خالد عيد، المدير الفني للفريق، لاعبي الفريق بالتركيز والقتال على كل نقطة في المباريات القادمة. 

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الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية

وأكد المدير الفني لـ طنطا أن الفريق يحتاج إلى بذل أقصى جهد من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، والاقتراب من المنافسة على الصعود هذا الموسم.

الهدف هو الظهور بشكل يليق

وشدد مدير فني طنطا على ضرورة تقديم اللاعبين أفضل ما لديهم في كل مباراة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الظهور بشكل يليق بمنظومة النادي ككل. 

العمل الجماعي والروح القتالية

كما أكد أن العمل الجماعي والروح القتالية هما مفتاح النجاح في المرحلة المقبلة، وأن الطموحات تتجاوز التحديات الحالية نحو تحقيق حلم الصعود الذي يسعى إليه الجميع بنادى طنطا.

ويستعد فريق طنطا لمبارياته القادمة بكل تركيز وعزيمة، متطلعًا لتحقيق نتائج إيجابية تساهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا الموسم.

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