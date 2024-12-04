الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

منتحل صفة ضابط طبيب
منتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة، ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية، فضلًا عن ارتدائه الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى، وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية الإحتيال على المواطنين الأجهزة الأمني الاجراءات القانون انتحال صفة ضابط

الأكثر قراءة

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

تسرب مفرط بسد إثيوبي جديد، وخبير يكشف تأثيره الضار على موارد مصر المائية

الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي

خرج من مخبئه، أبو محمد الجولاني يظهر وسط أنصاره بمدينة حلب (فيديو)

شقيق ضحية حادث نجل زوجة الشيف الشربيني: رفضنا كل محاولات التصالح

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين

‎تجار البركة، بائع سبح في مولد السيدة نفيسة‎:"يجعل فرحك خيرعلينا وأمة محمد"

الإفراج عن أقدم وأشهر سجين لبناني في فرنسا

ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية