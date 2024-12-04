شحوط باخرة تقل 50 سائحا بنهر النيل في المنيا والدفع بقاطرة لسحبها

تعرضت باخرة سياحية، تحمل أكثر من 50 سائحًا أجنبيًا، لحادث شحوط في نهر النيل أمام أحد مراكز محافظة المنيا.

شحوط باخرة نيلية في المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث بدوار إحدى الجزر في النهر، وعلى الفور، انتقلت قوات المسطحات المائية والعائمات، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

50 سائحًا أجنبيًا

وتبين أن الباخرة عالقة أمام إحدى الجزر النيلية في محافظة المنيا، وعلى متنها أكثر من 50 سائحًا أجنبيًا. وتم الدفع بقاطرة من قبل الوحدات المحلية والمسطحات المائية لسحب الباخرة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة في المنيا للبدء في التحقيقات.

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