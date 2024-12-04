ترقية 16 عضوًا بهيئة التدريس بجامعة طنطا وتعيين 9 مدرسين

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من سهى عبد الحميد حامد فرج بكلية الزراعة، شريف عبد الفتاح صابر عبد الفتاح، أمل عبد المنعم ابراهيم سليم، همت السيد محمود الحورانى، احمد محمد احمد توفيق السيد سليمان، راجية سمير عبد الرؤوف شرشر.

منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ

كما قامت جامعة طنطا بمنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكلا من غادة فوزى رزق حسن بكلية الطب، احمد محمد ابراهيم الهنيدي، ايمان نجيب محمد مصطفى شاهين بكلية التربية الرياضية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من شريف السيد خليفة سلطان بكلية الأسنان، عبد العزيز السيد عبد العزيز كشك بكلية الزراعة، اسراء السيد عبد الفتاح الهوارى، اميرة السيد عبد الفتاح الهوارى، نفين سيف الاسلام شاكر، رانيا حامد عبد العاطى شلبى بكلية الطب، محمد رمضان محمد شعبان بكلية التجارة.

كما وافق مجلس جامعة طنطا على التعيين في وظيفة مدرس لكل من محمد سامح سعيد الخولى بكلية طب الأسنان، سارة عبد المجيد محمد عبد المجيد، عبد الرحمن ابراهيم على يونس، محمد حسن حسن عراقيب بكلية الطب، أسماء سعيد سعد ابو خضرة بكلية الآداب، الشيماء احمد يوسف العسيلي بكلية الحقوق، فاطمة احمد الحسينى الاشوح، حسان عبد الجليل حسن سالم بكلية الهندسة، هالة صديق سعد احمد عوض بكلية التربية الرياضية.

منح ٣٧ درجة دكتوراه ٦٠ درجة ماجستير

بالإضافة إلى موافقة جامعة طنطا على منح ٣٧ درجة دكتوراه ٦٠ درجة ماجستير، و٣٨ دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

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