وفد زراعة البرلمان يستمع لمشكلات مصانع الزبيب، والحصري: نستهدف زيادة التصدير

استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة وبحضور اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، إلي عدد من مصنعى الزبيب في محافظة الغربية، وذلك لبحث التحديات التى تواجههم علي أرض الواقع في التوسع في حجم التصدير.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لمحافظة الغربية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية وممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية.

إنشاء المنطقة الصناعية بالغربية

واستعرض مصنعى الزبيب، التحديات التى تواجههم، ومنها عدم وجود أماكن مرخصة ليتمكنوا من تطوير الصناعة، مطالبين بحصولهم علي ترخيص مؤقت من وزارة الرى، إلي حين انتهاء إنشاء المنطقة الصناعية بالغربية، ليتمكنوا من استكمال تصدير الزبيب للخارج.

وأيدهم في ذلك النائب عامر الشوربجى، مشيرا إلي أحقيتهم في الحصول علي ترخيص بحق الانتفاع لحين الانتهاء من المنطقة الصناعية.

أهمية دعم الصناعة المصرية

وأكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، أهمية دعم الصناعة المصرية، مشيرا إلي أن ذلك المجال يرتبط بالقطاع الزراعي ويعظم العائد منه.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، إن اللجنة تدعم وتساند الفلاح المصري الذى يقوم بدور وطنى لايقل أهمية عن دور الجندى في المعركة.

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وأضاف، من الواجب علينا دعم تلك الصناعات التى أصبحت تنافس عالميا، مشيرا إلي نجاح مصر في الصادرات الزراعية حيث بلغ حجم التصدير أكثر من ٩ مليارات دولار.



استغلال الذكاء الاصطناعي

وتابع، أمامنا فرصة كبيرة الآن للتوسع في التصدير بحل مثل تلك المشكلات وتطوير الصناعة بتبادل الخبرات واستغلال الذكاء الاصطناعي في ذلك.

واستمع الوفد لردود المسئولين بشأن تلك المشكلات.

وأوصت اللجنة بتبني تلك المشكلات ومناقشتها باجتماعات اللجنة في حضور الوزراء والمسئولين المعنيين، لحسمها نهائيا.

أعضاء وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

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