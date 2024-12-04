وزير الأوقاف: نريد الانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي في تجديد الخطاب الديني

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة تسعى للانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي في تجديد الخطاب الديني، وليس مجرد الحديث عنه.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على التعامل مع كافة مؤسسات الدولة بهدف الاشتباك مع القضايا التي تشغل الرأي العام بشكل مؤثر وواقعي.

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، أوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تقوم بتطبيق برامج عمل تهدف إلى تجديد الخطاب الديني بمعناه الصحيح، من خلال بناء الإنسان المصري، الذي يعد جوهر العملية التوعوية والتطويرية.

وتابع الوزير قائلًا: "أريد للعقل المصري أن يظل بعيدًا عن الانحراف نحو التيارات المتطرفة، بل أن يكون قادرًا على التفكير السليم والصحيح، وأن يتعلم ويصنع من خلال توجيه رسائل علمية ودينية صادقة."

وشدد الدكتور أسامة الأزهري على أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة من التطوير الإداري بين الأئمة والخطباء وعمال المساجد، بهدف توفير بيئة ملائمة تساعد الأئمة على أداء رسالتهم بشكل أفضل، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق أهداف الوزارة في نشر الفكر المعتدل.

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