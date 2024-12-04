بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة والتخطيط العمراني لتنمية وإدارة الأراضي

وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بروتوكول تعاون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة بدفع الجهات الإدارية للتحول الرقمى من خلال إعداد منظومة متكاملة وموحدة بقواعد بيانات موثقة.

جاء توجه محافظة القاهرة نحو الاستفادة من خبرة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتكامل الرؤي التخطيطية لتحقيق تنمية وإدارة تلك الأراضي من خلال إعداد قواعد بيانات جغرافية لها مبنية على منظومة تحول رقمي كامل من خلال بناء التطبيقات وإنشاء المنصات المختلفة للاستفادة من خبرات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فى بناء منظومة وتطبيقات تخصصية رقمية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمحافظة، وإعداد قواعد بيانات جغرافية موحدة لمدينة القاهرة باستخدام البيانات المتاحة لدى المحافظة معتمدة على صور فضائية حديثة.



شهد توقيع البروتوكول اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة والهيئة.

محافظ القاهرة: البروتوكول يهدف إلى الاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة



وأشار محافظ القاهرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى الاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني فى تقديم الدعم الفني للمحافظة لتطوير العمل بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية فى مجال التحول الرقمي، وإعداد المنظومة والتطبيقات والشبكات المعلوماتية وما سينتج عنه من إنشاء وحدة نظم معلومات خاصة بالإدارة كنواة للتطوير، والتى تمكن المحافظة من إعداد قواعد بيانات جغرافية موحدة لمدينة القاهرة (خريطة الأساس، استعمالات الأراضي، الهيكل العمراني) وتجميع جميع البيانات والمشروعات في قاعدة بيانات جغرافية واحدة.

وأكد محافظ القاهرة أن البروتوكول يأتي فى إطار خطة الدولة الرامية إلى تحفيز الجهات والهيئات العامة إلى تنمية وإدارة الأراضي، وما يستلزمه ذلك من ضرورة إعداد كل جهة منظومة متكاملة وموحدة لقواعد البيانات الخاصة بكافة الأراضي فى نطاق الحدود الإدارية لأحيائها بهدف سهولة إدارتها وتنميتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ومؤسسات الدولة المختلفة التى قد تؤثر في الرؤى الاستراتيجية لكل جهة بهدف تنمية الأصول، وممتلكات كل جهة، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يسهم في زيادة قيمتها السوقية.



وأضاف محافظ القاهرة أن بموجب هذا البروتوكول ستقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني للمحافظة في مجال تبادل البيانات والمعلومات، وإعداد الدراسات التخطيطية والمنظومات، والتطبيقات التخصصية، وأعمال التدريب على البرامج والتطبيقات الخاصة بقواعد البيانات الجغرافية، كما سيتم رصد وتقييم الوضع الراهن للبنية المعلوماتية التكنولوجية الحالية( عدد أجهزة الحاسب الآلي ومواصفاتها الفنية، شبكة نظم المعلومات الداخلية، الخوادم والسيرفرات، خدمات الإنترنت المتاحة، البرامج الهندسية التخصصية المتوفرة ).

ويتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفنى للمحافظة في رصد وتقييم منظومات العمل، وهياكل قواعد البيانات، والتطبيقات المستخدمة للعمل فى الإدارات العامة من حيث هياكل قواعد البيانات الجغرافية، والتطبيقات والبرامج، الكوادر الفنية العاملة بالإدارات.

وبموجب البروتوكول سيتم إعداد قواعد البيانات الجغرافية GIS ( خريطة أساس، خريطة استعمالات الأراضي، المشروعات ) الخاصة بمدينة القاهرة، كما سيتم إعداد مخطط تفصيلي لأحد أحياء مدينة القاهرة يتم اختياره بالتنسيق مع المحافظة كنموذج للبدء فى إعداد المخطط التفصيلي لباقي أحياء مدينة القاهرة الاخرى وفقًا لدليل عمل مرجعى يتم إعداده بين الهيئة والمحافظة، ويستند لدليل العمل المرجعي السابق إعداده بالهيئة، وقد تم اختبار أحياء حدائق القبة، ودار السلام والسلام ١، وباب الشعرية كنماذج تجريبية.

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