الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى

تفقد  الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إحدى المكتبات العامة التى تقدم خدمة قراءة الكتب المجانية بمنطقة شينزو آبى بمدينة نصر والتى أقامتها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنشر المكتبات العامة فى كافة الأحياء إيمانًا منه بأهمية الدور  الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك لتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافى.

 

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات

محافظ القاهرة: تقديم سلع عالية الجودة بأسواق اليوم الواحد


والمكتبة وهى ضمن مجموعة من المكتبات التى ستقوم الدولة بنشرها فى عدة مناطق بالتعاون مع وزارة الثقافة تضم مجموعة كبيرة من الكتب فى مختلف فروع العلم، والمعرفة، وكتب الأطفال، والقصص وغيرها.
وإلتقى محافظ القاهرة خلال زيارته بمجموعة من طلبة وطالبات المدارس الذين عبروا عن سعادتهم لوجود مكتبات مجانية بهذا المستوى المتميز الذى يشبع لديهم هواية القراءة بالمجان.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المكتبات العامة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يستعرض تقريرًا بشأن تنظيم وفعاليات المنتدى الحضري العالمي

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

منوعات

المزيد

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته باستقرار الحياة وتحسين الأمور

ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads