الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا 2، تعرف على تشكيل القوة الجوية العراقي والتعاون السعودي

التعاون السعودي،
التعاون السعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا 2، أعلن الجهازان الفنيان لفريقي القوة الجوية العراقي والتعاون السعودي، التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما اليوم الأربعاء في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

تشكيل القوة الجوية العراقي أمام التعاون السعودي

ويبدأ فريق القوة الجوية المباراة بتشكيل مكون من: علي عبادي، حمود مشعان، رسلان حنون، مصطفى سعدون، جيرالد كيلوتا، مصطفى وليد، صفاء هادي، سعد عبد الأمير، بشار رسن، هيران زاد، علاء عباس.

تشكيل التعاون السعودي أمام القوة الجوية العراقي 

ويبدأ فريق التعاون المباراة بتشكيل مكون من: مايلسون، فلافيو، جيروتو، رينيه ريفاس، متعب المفرج، عون السلولي، ماتيوس كاسترو، فيصل فجر، أشرف المهديوي، موسى بارو، عبدالفتاح آدم.

ويتصدر فريق التعاون قبل المباراة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن القوة الجوية صاحب المركز الثالث وفي حالة فوزهما سيصلان للنقطة 12، وحينها سيتم اللجوء لفارق الأهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أسيا 2 القوة الجوية العراقي التعاون السعودي

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الغرافة بهدف في الشوط الأول

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، التعاون السعودي يتخطى الخالدية البحريني بثنائية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

نوة قاسم، أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في الإسكندرية

“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

منوعات

المزيد

ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

شروط التعيين في الجهات الحكومية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية