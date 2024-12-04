دوري أبطال آسيا 2، تعرف على تشكيل القوة الجوية العراقي والتعاون السعودي

دوري أبطال آسيا 2، أعلن الجهازان الفنيان لفريقي القوة الجوية العراقي والتعاون السعودي، التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما اليوم الأربعاء في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

تشكيل القوة الجوية العراقي أمام التعاون السعودي

ويبدأ فريق القوة الجوية المباراة بتشكيل مكون من: علي عبادي، حمود مشعان، رسلان حنون، مصطفى سعدون، جيرالد كيلوتا، مصطفى وليد، صفاء هادي، سعد عبد الأمير، بشار رسن، هيران زاد، علاء عباس.

تشكيل التعاون السعودي أمام القوة الجوية العراقي

ويبدأ فريق التعاون المباراة بتشكيل مكون من: مايلسون، فلافيو، جيروتو، رينيه ريفاس، متعب المفرج، عون السلولي، ماتيوس كاسترو، فيصل فجر، أشرف المهديوي، موسى بارو، عبدالفتاح آدم.

ويتصدر فريق التعاون قبل المباراة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن القوة الجوية صاحب المركز الثالث وفي حالة فوزهما سيصلان للنقطة 12، وحينها سيتم اللجوء لفارق الأهداف.

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