رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بعد قليل

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، تُعقد بعد قليل فعاليات مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة علي هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي.

ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر عددًا من القضايا والملفات الهامة التي تشغل الرأي العام، بالإضافة إلى إعلان مستجدات تتعلق بخطط الحكومة في المرحلة المقبلة.

وسيحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين، ويُنتظر أن يجيب رئيس الوزراء خلال المؤتمر على أسئلة الصحفيين، مع توضيح سياسات الحكومة في مختلف القطاعات.

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