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مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" تنفذ أولى برامجها بتدريب العاملين في التضامن

تدريب العاملين بوزارة
تدريب العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي
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نفذت مبادرة الهلال الأحمر المصري “بإيديك تنقذي حياة” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي أولى برامجها التدريبية عن مبادئ الإسعافات الأولية بتدريب العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي على السلامة الصحية.

تدريب العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي

وتستهدف التدريبات 100 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تدور الورش حول السلامة الصحية في العمل والمنزل، وطرق الوقاية من الحوادث، وتعريف الحضور على كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حالة حدوث أي حادثة، وكيفية التعامل بطريقة سليمة مع المصابين، وآليات التحقق من سلامة المكان المتواجد به المصاب، وكذلك كيفية التعامل مع إصابات الأطفال التي تحتاج لعناية خاصة وحرص شديد أثناء التعامل معها.

ويأتي التدريب فى إطار رفع الوعى والمهارات لدى العاملين فى هذا المجال، والتي تؤدي إلى إنقاذ حياة كثير من الأشخاص أثناء الطوارئ والحوادث، حيث يجب أن يحصل عليها كل فرد في المجتمع لتحقيق الأمان والسلامة الصحية.

 مبادرة" بإيديك تنقذي حياة" تقام تحت رعاية  حرم رئيس الجمهورية، وأطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤخرًا المبادرة في مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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الهلال الأحمر المصري بإيديك تنقذي حياة وزارة التضامن الاجتماعي مبادئ الإسعافات الأولية الاسعافات الاولية

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