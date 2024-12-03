الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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مرسي: 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات وأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
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تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود المقدمة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للأشخاص والطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث استفاد 30050 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وتنفذ وحدات التضامن الاجتماعي أنشطتها وبرامجها المتنوعة على مستوى 30 وحدة داخل الجامعات الحكومية والأزهر والخاصة، حيث قدمت الوحدات 2312 جهازًا تعويضيًّا لذوي الإعاقة داخل الجامعات، كما سلمت 215 سماعة أذن لذوي الإعاقة السمعية.

 

عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية

 

كما قامت بتسليم 2000 جهاز لاب توب ناطق لذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن تسليم 403 عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تسليم 41 نظارة طبية لضعاف البصر، كما تم 52 كرسيًّا متحركًا لذوي الإعاقة الحركية.

 

معسكرات وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

 

ونظمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 17 معسكرًا تدريبيًّا للطلاب ذوي الإعاقة، استفاد منها 1775 مستفيدًا، كما بلغت عدد الجامعات المستفيدة بطابعة " برايل" 12 جامعة.

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات  تنفذ عددًا من الأنشطة منها ما يتعلق  بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

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الجامعات الحكومية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي ضعاف البصر

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