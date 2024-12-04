مشاركة شحاته في ودية الرجاء وشيكابالا يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل

شهدت مباراة الزمالك الودية أمام فريق الرجاء بمطروح، مشاركة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وكان محمد شحاتة يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير، وخضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك في الفترة الماضية.

وعاد لاعب الوسط للمشاركة بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، وشارك في الدقيقة 65 من عمر المباراة الودية أمام الرجاء بمطروح بدلًا من زياد كمال.

شيكابالا يبدأ عمليات التأهيل

وبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.



وخاض "شيكابالا" تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب على هامش ودية الزمالك أمام الرجاء بمطروح، كما أدى تدريبات خفيفة بالكرة برفقة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.



يأتي خوض "شيكابالا" للتدريبات التأهيلية في الملعب كمرحلة ثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، بعدما كان يخضع لتدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي في الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز حاليًّا فريق الرجاء المطروحي اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري.

مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري



ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً بستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

فوز الزمالك وغزل المحلة

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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