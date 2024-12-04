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رياضة

كلاسيكو الدوري الإنجليزي، التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد

ارسنال
ارسنال

يلتقي آرسنال ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب مانشستر يونايتد وأرسنال 

ويحتل آرسنال وصافة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ25 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في المركز التاسع بـ19 نقطة.


التشكيل المتوقع لآرسنال ضد مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: أوديجارد، بارتي، رايس.
الهجوم: ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد آرسنال 

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: مزراوي، دي ليخت، شاو.

الوسط: ديالو، أوجارتي، كاسيميرو، دالوت.

الهجوم: برونو، راشفورد، جارناتشو.

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