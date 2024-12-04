الإسكان: تلقي طلبات المنتفعين بوحدات ومحال من صندوق تمويل المساكن لتملك حصة بالأرض

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات المواطنين المنتفعين بوحدات سكنية وإدارية ومحال تجارية تابعة لصندوق تمويل المساكن، بشأن تملك حصة على الشيوع في الأراضي المقام عليها تلك الوحدات والمحال بعددٍ من المناطق بمدينة نصر بالقاهرة.



وأشار المهندس هشام درويش - مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتمد مقترح تملك حصة بالأراضي المقام عليها مشروعات الصندوق بمدينة نصر، باجتماع مجلس إدارة الصندوق، تلبيةً لرغبات المواطنين، وكذا في إطار توجه القيادة السياسية، بضرورة تعظيم الموارد المتاحة لكل جهة لتعظيم مناخ الاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ولتمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص ونشاطهم التجاري والإداري بشكل يعزز الاستقرار.

ولفت المهندس هشام درويش، إلى أنه على من يرغب من المواطنين المنتفعين بالوحدات والمحال في التقدم بطلبات التملك بحصة في الأرض، التوجه إلى مقر الصندوق الكائن 59 مدينة القضاة الحي الثامن مدينة نصر، وذلك في مواعيد العمل الرسمية.

تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، طبقًا للأولويات، بما يراعى خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة صباح اليوم، كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل حاليًّا على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطى المستثمرين بما يتناسب مع إمكاناتهم لتوفير أنماط مختلفة من الوحدات السكنية لتلائم شرائح المجتمع.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا إتاحة الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، كما أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية، من خلال الإتاحة للفئات الأعلى دخلا، ومساندة الفئات المتوسطة، ودعم محدودى الدخل، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالتجمع العمراني "صواري" بمنطقة غرب كارفور، بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على سرعة إنهاء المشروعات السكنية بمختلف أنواعها، وتسليمها للحاجزين، فى مجتمعات عمرانية حضارية مكتملة المرافق والخدمات.



وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع "صوارى" تبلغ مساحته نحو 420 فدانًا، ويضم 64 برجًا سكنيًّا "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، ويهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.



وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الأول للمشروع يتمثل فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجًا سكنيًّا "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانًا، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.



وأضاف: يتمثل المحور الثاني في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فدانًا بأرض التجمع العمرانى "صواري" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.



من الجدير بالذكر أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالى 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معًا نبني المستقبل.

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