تقرير معمل السموم لدماء سائق دهس شخص بشبرا

كشف تقرير معمل السموم لعينة من دماء سائق أتوبيس متهم بدهس شخص ما أسفر عن مصرعه بشارع شبرا، عن إيجابية العينات.

وأضاف التقرير أن دماء المتهم تحتوي على نسبة من مخدر الحشيش.

مصرع شخص في حادث تصادم بشبرا مصر

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص بشارع شبرا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين مصرع شخص تحت عجلات الأتوبيس ما تسبب في وفاته، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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