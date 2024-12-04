وفد "زراعة البرلمان" يزور محافظتي الغربية وكفر الشيخ

انطلق وفد برلماني من لجنة الزراعة والرى بـ مجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، في زيارة ميدانية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وذلك لتفقد عدد من المشروعات والمناطق الزراعية ومناطق الصيد والاستزراع السمكى، والاستماع إلى المزارعين والصيادين.

خطة الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، إن اللجنة تستهدف من الزيارات الميدانية، للوقوف على التحديات التى تواجه خطة الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي، في ظل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والعمل علي تذليلها، وتعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية والثروات المائية، تماشيا مع توجهات القيادة السياسية، نحو تحقيق الأمن الغذائي.

القيادة السياسية تبذل جهودا ضخمة في تنمية القطاع الزراعي

وأضاف الحصري، أن القيادة السياسية تبذل جهودا ضخمة في تنمية القطاع الزراعي، وهو ما تحقق على أرض الواقع في المشروعات القومية بزيادة حجم الرقعة الزراعية، وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، متابعا، ولكن في ظل التحديات العالمية حاليا يكون علينا ضرورة تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات وما تملكه الدولة من موارد، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في حجم الصادرات.

وفد برلماني من لجنة الزراعة والري



ويضم الوفد البرلمانى كلا من صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، مجدى ملك، عادل عبد الوهاب يونس حماد، عادل صلاح منصور عامر، حمدى حسن، صابر عبد القوى، السيد رحمو، وأحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلى يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

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