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أخبار مصر

"تطوير التعليم" يبحث التعاون مع "الشباب والرياضة" لتأهيل المتميزين لسوق العمل الدولي

صندوق تطوير التعليم
صندوق تطوير التعليم

التقت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لـ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والصندوق لتمكين الشباب من أجل سوق العمل الدولي وريادة الأعمال.

تأهيل المتميزين لسوق العمل الدولي


أكدت رشا سعد شرف، الأمين العام للصندوق، أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من مشروعات الصندوق، ومناقشة كيفية التعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال بروتوكول تعاون من أجل تمكين الشباب المتميز في سوق العمل الدولي، وريادة الأعمال، وتنفيذ برامج لتأهيل هؤلاء الشباب في مختلف المجالات والمشروعات الرياضية التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، وإعدادهم بما يتناسب مع المعايير العالمية.

صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء


وأضافت - في البيان الصادر عن الصندوق - أن اللقاء شهد أيضًا استعراضًا لآليات عمل مرصد سوق العمل الدولي لتصدير العمالة المصرية الماهرة للخارج، والذي أعلن الصندوق عن تدشينه قبل أيام، مؤكدة ترحيب د. أشرف صبحي، بالفكرة وإبداء استعداده التعاون مع الصندوق من أجل توفير التأهيل والتدريب العملي للشباب وفق متطلبات سوق العمل الدولي.

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وأشارت «شرف» إلى أن وزير الشباب والرياضة، أكد على التركيز على توفير فرص تدريب وتأهيل عملي للشباب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتنمية قدراتهم، مضيفًا أن رؤية الدولة تمضي قدمًا لدعم الشباب وتطوير المهارات التي تساعدهم على المشاركة بفعالية في الاقتصاد الوطني والمجتمع.

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