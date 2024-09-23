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صندوق تطوير التعليم: إنشاء مدارس في مصر تطبق نمط التعليم الياباني

اجتماع الدكتورة رشا
اجتماع الدكتورة رشا سعد، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم

 استقبلت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من هيئة الجايكا اليابانية، المعنية بتنسيق وتعزيز التعاون الدولي بين مصر واليابان، في إطار بحث سبل التعاون بين صندوق تطوير التعليم، وهيئة الجايكا اليابانية.

 

هيئة الجايكا اليابانية

 وقالت الدكتورة رشا شرف، إن اللقاء شهد استعراضًا من جانب وفد الصندوق الذي شارك في اللقاء، لماهية عمل صندوق تطوير التعليم، والمشروعات التعليمية التى قام بتنفيذها على مدار العشرين عامًا الماضية، منها مدارس النيل والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمجمعات التكنولوجية المتكاملة، وغيرها من المؤسسات التعليمية، التي قام الصندوق بإنشائها السنوات الماضية.

 

إنشاء مدارس في مصر تطبق نمط التعليم الياباني

 وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أنها بحثت مع الجانب الياباني إمكانية التعاون لإنشاء مدارس في مصر تطبق نمط التعليم الياباني الهندسي الذي يسمى «الكوزن Kosen»، وهو نظام تعليمي هندسي متطور يوفر تعليم متخصص بعد المرحلة الإعدادية ولمدة خمس سنوات، يركز على التجارب والتدريب العملي منذ مرحلة مبكرة، ويتميز بمنهج دراسي يسمح للطلاب باكتساب المعرفة والمهارات بنفس مستوى الطلاب في الجامعة أو أعلى منه بحلول وقت تخرجهم.

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من جانبه استعرض وفد «الجايكا» الياباني نمط المؤسسة التعليمية المعروفة بالكوزن Kosen الرائدة فى مجال التعليم الهندسي، والتي تعتبر من أرقى المؤسسات التعليمية في اليابان، يلتحق بها أوائل المرحلة الثانوية المتوسطة باليابان، وقدم الجانب الياباني عرضًا توضيحيًا لأهداف ومخرجات وآليات تنفيذ مشروع إنشاء «كوزن» في مصر وفق المعايير اليابانية، ومدة الدراسة وكذلك التخصصات التي يقدمها ذلك النوع من التعليم وما يتطلبه من معايير ومواصفات لتحقيق هدفها.


وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات لبحث المزيد من التنسيق في هذا الشأن، للوقوف على إمكانية تطبيق هذا النظام التعليمي في مصر بما يتناسب مع سوق العمل المصري.

 

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