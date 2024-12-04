الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة سائق وراكبه بسبب خلاف على أجرة التوصيل

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداحلية ، ملابسات واقعة مشاجرة بين راكبة وقائد سيارة تابعة لأحد التطبيقات النقل الذكى بالقاهرة.

تعدى سائق أحد تطبيقات النقل الذكى على سيدة 

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتعدى على شقيقته بالسب- لخلاف نشب حول أجرة التوصيل. 
 

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 بالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة  بلاغا من المعنية بالواقعة بذات المضمون، باستدعاء المشكو فى حقه أفاد بنشوب خلاف بينه وبين الشاكية  نظرًا لزيادة الأجرة عن ما كان محددًا من قبل بسبب زيادة مدة الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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