مونديال الأندية للكرة الطائرة، تفاصيل أول مران لرجال الأهلي بالبرازيل

خاض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مرانه الأول بمدينة أوبرلانديا البرازيلية، على صالة نادي برايا، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للأندية التي تقام في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

تفاصيل مران رجال طائرة الأهلي الأول في البرازيل

واشتمل المران على عدة فقرات متنوعة، ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة مونزو على الجانب البدني، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاضت كل مجموعة تدريبات بدنية مكثفة داخل صالة الجيم لمدة 30 دقيقة.

وانتقل لاعبو الأهلي إلى تنفيذ الجوانب الخططية والفنية داخل صالة نادي برايا البرازيلي.

مهند مجدي رئيسا لـ بعثة طائرة الأهلي رجال في البرازيل

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال في البرازيل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 10-15 ديسمبر الجاري.

مونزو يعلن قائمة رجال طائرة الأهلي

أعلن فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

قائمة رجال طائرة الأهلي

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي:

عبد الله عبد السلام - عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - مصطفى جابر - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي.

يشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية على حساب مولودية بوسالم التونسي.

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