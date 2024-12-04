الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يواجه الرجاء المطروحي اليوم وديا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مع فريق الرجاء المطروحي اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري.

 

الزمالك 
الزمالك 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

فوز الزمالك وغزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز الزمالك الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الفريق الأول لكرة القدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين

كواليس جلسة جوميز مع ميشالاك بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

عبد الواحد السيد يتوجه إلى نيجيريا

مباراة الزمالك والمحلة، جوميز وأحمد عيد عبدالملك وجها لوجه لأول مرة

تعرف على أكبر نتيجة للزمالك في لقاءات غزل المحلة وهدافي الفريقين

أرقام مهمة قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة

الكاف يعلن طاقم تحكيم لقاء الزمالك وبطل نيجيريا

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أخبار مصر: مؤتمر مرتقب لـ مدبولي، بدء إجراءات عزل رئيس كوريا، تطور في سعر الذهب، بيان من الأوقاف بشأن مقتل إمام بالشرقية

القبض على صاحب شركة و3 من أشقائه باعوا مقابر وهمية للمواطنين

دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

أرقام تخض، ارتفاع جديد في أسعار التوابل والبهارات بالأسواق

1575 جنيهًا فقط لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

بيان من وزارة الأوقاف بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بالشرقية

منوعات

المزيد

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

المزيد

خدمات

المزيد

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية