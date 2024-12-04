حسين الجسمي يطلق أغنية جديدة في الذكرى الـ53 لليوم الوطني للإمارات (فيديو)

أنشد الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان “عيد الاتحاد”، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

أغنية حسين الجسمي للإمارات

وبحسب بيان نشره حسين الجسمي أن الأغنية استذكرت في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر، حيث قال في أبياتها:

“كلّ يوم يمر يقوى الاتحاد... لي بنوهْ أهل العزوم الغانمين ورايةُ الأمجاد مرفوعَهُ بحياد... في السما يحمي حماها المخلصينَ ابتدَتُ في كفْ زايدْ باعتمادْ وإنتهَتُ في كفْ وضاحُ الجبينْ نعمْ بوخالدْ لها في الرفعْ زادْ.. لينْ صارتْ في حما أقوى يمينْ دولتي بالعدل مشهورَهْ وكادْ... شعبها أسعَدْ شعوبْ العالمينْ دينها الإسلامُ في طيبْ إعتقادْ منْ بداياتْ الرسالهُ مسلمينْ ونهجها واضِحْ ماتهوى الإنفرادْ دومْ تهوىَ وحدَةُ الصَّفْ الرّصينْ العمَلْ فيها مقدَّسْ وبرشادْ قادها محمدْ إلى الرَّكنْ الرَّكينْ نحنْ ناس مايحبونْ الرقادُ... دومْ نتحرَّكْ ونسعىَ جاهدين لأجل هذا دولتي ماهي جماد دولتي حيّهْ حياةْ الخالدينْ عيدها عيدٍ مميَّزْ في العَيادْ... عيدْ أمَّهْ كاملِهْ دنيا ودينْ به أهنيكمْ بأبياتٍ جدادْ وأسألْ اللّهْ أنْ يوفقنا ويعينْ”.

وقد قام بتلحين أغنية "عيد الاتحاد" الملحن ماجد عبد الله، فيما تولى زيد عادل عملية التوزيع الموسيقي.

الأغنية عُرضت من خلال فيديو كليب تضمن مشاهد أرشيفية عبر قناة الفنان حسين الجسمي على موقع اليوتيوب، إضافة إلى بثها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية المتخصصة.

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