الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

سويلم يشارك في قمة المياه الواحدة بالرياض نيابة عن الرئيس السيسي

وزير الري
وزير الري

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات “مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه”، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور هاني سويلم إنه وفي ظل ما يواجهه العالم من تحديات متزايدة في مجال المياه نتيجة الندرة المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير في العديد من دول العالم، وبخاصة الدول العربية ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإن التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة مهمة للتصدي لهذه التحديات، مشيرًا إلى أهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وتسريع وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، مع الاستفادة من تجمع قادة الدول والخبراء والمتخصصين في وضع الحلول والمبتكرة التي تُساهم في تطوير مستقبل الموارد المائية حول العالم.

وأكد الدكتور سويلم أهمية الالتزام بتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات، وتعزيز البحث العلمي والتطوير والابتكار بما يُمكن المجتمع الدولي من التعامل الفعال مع تحديات المياه على المستوى العالمي، وتحقيق الرفاهية للشعوب حول العالم.

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وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم قمة المياه الواحدة الرياض مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة مكافحة التصحر

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