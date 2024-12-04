بينهم رئيس ديوان الرئاسة، استقالة عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي

قدم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول “استقالتهم بشكل جماعي” اليوم الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.

وقالت الوكالة إن «معاونين مهمّين ليون، يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونج جين-سيوك، قدموا استقالتهم بشكل جماعي»، دون مزيد من التفاصيل.

دعوة لإضراب عام مفتوح

ودعا أكبر اتحاد للعمال في كوريا الجنوبية الأربعاء إلى "إضراب عام مفتوح" إلى حين استقالة الرئيس يون الذي فرض لساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخّل السلطة التشريعية.

متظاهرون في كوريا الجنوبية

وقال "الاتحاد الكوري لنقابات العمال" الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إن رئيس الجمهورية اتخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضًا للديموقراطية" وبالتالي "وقّع وثيقة نهاية حكمه".

وأفاد حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم الأربعاء إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورًا أو اتخاذ خطوات لعزله.

وأضاف الحزب في بيان: "إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحًا للدستور. لم يلتزم أي من الشروط اللازمة لإعلانها".

وأكد الحزب أن "إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلًا ويعد انتهاكًا جسيمًا للدستور. كان فعلًا عمل تمرد خطير ويوفر أساسًا قويًّا لعزله".

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