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محافظات

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

لقي شخصان في محافظة الشرقية مصرعهما، وأصيب 10 آخرين؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق العلاقمة أمام عزبة رضوان بمركز ههيا، وجرى نقل الجثامين والمصابين جميعًا إلى مستشفى ههيا والأحرار التعليمي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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وتلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال، جميعهم من قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية، أثناء عودتهم من العمل بمدينة العاشر من رمضان، ووجود حالتي وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع عاملين اثنين وهما: "عبدالله. ال" و"أحمد. ا. م"، وإصابة 10 آخرين بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق.

 

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر  الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف  حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث المحافظات

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