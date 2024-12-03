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رياضة

كأس إيطاليا، ميلان يتقدم على ساسولو برباعية نظيفة بالشوط الأول

ميلان الايطالي، فيتو
ميلان الايطالي، فيتو

أنهى فريق ميلان الإيطالي الشوط الأول متقدما على منافسه ساسولو برباعية نظيفة في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات دور ال16 ببطولة كأس إيطاليا

سجل رباعية ميلان في الشوط الأول اللاعبين صامويل شوكويزي في الدقيقة 12 وتيجاني ريندرز في الدقيقة 18 وصامويل شوكويزي في الدقيقة 21 ورفائيل لياو في الدقيقة 24 

 

وكشف باولو فونسيكا مدرب ميلان، عن تشكيل فريقه لمباراة الليلة أمام ساسولو، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات دور الـ16 لكأس إيطاليا.

وقرر فونسيكا الاحتفاظ ببعض لاعبي الفريق الأساسيين على دكة البدلاء مثل الحارس ماينان، والظهير ثيو هيرنانديز، بينما يقود رافائيل لياو وتامي أبراهام هجوم الفريق بلقاء الليلة. 

 

تشكيل ميلان في مواجهة ساسولو

ويبدأ فريق أي سي ميلان مباراته أمام ساسولو بتشكيل يضم كل من:

سبورتيلو، كالابريا، توموري، بافلوفيتش، تيراتشيانو، فوفانا، رايندرز، تشوكويزي، لوفتوس تشيك، لياو، أبراهام.

 

تشكيل ساسولو أمام ميلان

أما فريق ساسولو فيبد مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

ساتالينو، باز، أودينتال، موهاريموفيتش، بيراجنولو، يانوني، أوبيانج، كاليجارا، فولباتو، مولاتيري، انتيستي.

جدير بالذكر أن هذه المرحلة من البطولة لا يوجد بها وقت إضافي، لذا، إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، فسيتجه الفريقان للعب ركلات الترجيح.

 

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