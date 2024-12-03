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سياسة

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

الشريحة الإلكترونية،
الشريحة الإلكترونية، فيتو

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن وزير الاتصالات سيعلن خلال أيام عن تفاصيل خدمات الشريحة الإلكترونية.

 

أسعار الشريحة الإلكترونية 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن أسعار الشريحة الإلكترونية ستحدد خلال الأيام المقبلة، والتكلفة ستكون نفس سعر الشريحة العادية.

 

التقنيات الحديثة 


ولفت “بدوي” إلى أن مصر في مقدمة الدول التي تتبنى تطبيق التقنيات الحديثة والشريحة الإلكترونية خير مثال.
 

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ميزة الشريحة الإلكترونية 

وأوضح: أن الشريحة الإلكترونية ستكون بديلة لأبراج المحمول ولن تكون هناك مشكلة في الشبكات فيما بعد، والاتصالات عبر الشريحة الإلكترونية تستطيع الوصول إلى الأماكن النائية عبر تقنية "الواي فاي".
 

موعد إطلاق شريحة المحمول الإلكترونية Esim
 

كشفت مصادر بشركات الاتصالات عن قرب إطلاق خدمات الشريحة الإلكترونية ESIM وذلك خلال أيام، وأنه تم بالفعل تدريب العاملين بفروع شركات المحمول على كيفية تفعيل تلك الشرائح والجميع فى انتظار الموافقة النهائية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وESIM هي اختصار Embedded Subscriber Identity Module وهي عبارة عن بطاقة SIM مثبتة مسبقًا في الجهاز، ولا يمكن سحبها فيزيائيا مثلما نفعل مع شرائح SIM التقليدية ويتم تنشيطها عن بعد من قبل مزودي الخدمة. 

 

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