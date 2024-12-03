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رياضة

بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يخسر من كريستال بالاس 1-0 في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس وإبسويتش
كريستال بالاس وإبسويتش تاون، فيتو

الدوري الإنجليزي، خسر فريق إبسويتش تاون الذي يلعب ضمن صفوفه المصري سام مرسي من نظيره كريستال بالاس بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

جاء هدف كريستال بالاس والمباراة الوحيد عن طريق النجم الفرنسي ماتيتا في الدقيقة 59.

فيما رفض سام مرسي، لاعب وسط منتخب مصر وفريق إيبسوتش تاون، من جديد ارتداء شارة دعم المثليين في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

فبعد رفضه ارتداء الشارة في الجولة الماضية ضد نوتنجهام فورست، استمر اللاعب في ارتداء شارته المعتادة خلال مباراة كريستال بالاس.

ويفرض الدوري الإنجليزي على قائد كل فريق ارتداء شارة ملونة لدعم المثليين خلال جولتين في البطولة الإنجليزية.

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تشكيل إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس 

تشكيل كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون 

يتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، ويليه آرسنال في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي في المركز الثالث وذلك قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر.

ويحتل برايتون المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويليهم نوتنجهام فورست في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

 

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إبسويتش تاون كريستال بالاس إبسويتش تاون وكريستال بالاس الدوري الانجليزي سام مرسي

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