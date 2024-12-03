وفد من الرقابة الصحية يزور وحدة طب الأسرة بقرية "أم دومة" في سوهاج

اختتم وفد من الدعم الفني بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية بقيادة الدكتور خالد عبدالحميد، وضم كلا من: الدكتورة فيوليت فيكتور، والدكتورة شيماء عويس، زيارته لمحافظة سوهاج، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" لدعم وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وذلك بحضور الدكتور عمرو العرشي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة مني عبدالناصر مدير إدارة الجودة، والدكتور أحمد حسانين مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور أحمد بكر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والدكتور عبدالله جاد أخصائي الجودة ومشرف الإعتماد، ومحمود الجزار مدير إدارة الموارد البشرية.



و من جانبه أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الوفد تفقد وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة التابعة لمركز طما وذلك لدعم تطبيق معايير الجودة والسلامة وتقديم الرعاية المتكاملة والحوكمة ومنع انتشار العدوي ومعايير إدارة وسلامة الدواء وإدارة الموارد البشرية والمشاركة المجتمعية ومعايير إدارة المعلومات وغيرها من معايير الإعتماد الموصي بها من قبل الهيئة.



وأوضح أن الزيارة استمرت لمدة يومين وكانت مميزة ومثمرة لافتًا إلى أنه حال إعتماد الوحدة ستصبح أول منشأة صحية تابعة للقطاع الصحي بالمحافظة تحصل علي شهادة الإعتماد والرقابة الصحية.



كما ثمن " دويدار " حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.



و أشاد" دويدار " بدور معايير الجودة والإعتماد الصادرة عن الهيئة من خلال وضع إطار متكامل لتقديم الخدمات الصحية بما يتضمنه من مؤشرات أداء دقيقة تعزز من مستوى هذه الخدمات وتدعم التطوير المستمر لها.



ومن جانبه أثنى فريق الدعم الفني بالهيئة بالزيارة وبمستوى الوحدة وقدم شكره إلى وكيل وزارة الصحة وفريق العمل على الجهد المبذول، وجميع الجهود التي من شأنها تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



جدير بالذكر أن المنظومة الصحية بالمحافظة سوف تقوم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على مراحل وسوف تشمل المرحلة الأولى 7 وحدات طب أسرة ومستشفيين.

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