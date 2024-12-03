الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أحمد السباعي: معرض "فوود أفريكا" فرصة لتعميق الصناعات الغذائية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

أكد المهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن معرض "فوود افريكا" يمثل فرصة متميزة لتعميق الصناعات الغذائية، والمساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية. 

 

 فرصة متميزة للشركات الراغبة في التوسع إلى الأسواق الأفريقية والعربية

 وأشار إلى  حرصه على المشاركة في معرض فوود أفريكا، الذي يُعتبر فرصة متميزة للشركات الراغبة في التوسع إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

 

 المعارض منصة للتوسع وتعزيز الصادرات

وأكد أن المعرض أصبح نافذة دولية للشركات لتوسيع قاعدة عملائها وإبرام صفقات جديدة، فضلًا عن لقاء العملاء الحاليين، حيث نجح المعرض خلال سنوات قليلة في إثبات قدرته على جذب كبرى الشركات العالمية والمشاركة الدولية المتميزة عامًا تلو الآخر. لافتا إلى أن المعارض منصة للتوسع وتعزيز الصادرات.

وقال: نسعى للتوسع في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية توزيع المخاطر وتنويع الأسواق المستهدفة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

 

افتتاح معرض فوود أفريكا 2024 

وافتتح المعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، معرض فوود أفريكا 2024 في دورته التاسعة، والذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ويشهد المعرض مشاركة واسعة من 1000 عارض محلي ودولي.  وسط حضور بارز لممثلين عن كبرى الشركات المحلية والدولية.

 

معرض فوود أفريكا 2024

نجح معرض فوود أفريكا في أن يصبح وجهة رئيسية للشركات المحلية والدولية، حيث يشارك في المعرض عارضون من 39 دولة، منها العراق، السعودية، الإمارات، ألمانيا، البرازيل، روسيا، الصين، والولايات المتحدة، وتُعتبر تركيا ضيف الشرف لهذه الدورة، مما يعكس البُعد الدولي لهذا الحدث.

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معرض فوود أفريكا معرض فوود أفريكا 2024 الصادرات الصناعات الغذائية

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