ندوة توعوية بالتحديات المائية في مدارس طنطا بالغربية (صور)

نظمت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بـ محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية ندوة توعوية بمدرسة البنات في مدينة طنطا.

تزايد الطلب على المياه

وقد تناولت الندوة أهمية الحفاظ على المياه كأحد الموارد الطبيعية الحيوية التي تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك تزايد الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني وندرة الموارد المائية بـ محافظة الغربية.

الاستخدام الأمثل للموارد المائية

كما استعرضت الندوة المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

الحفاظ على المياه

وأكدت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بـ محافظة الغربية في الندوة على أن الحفاظ على المياه يعد مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، حيث يجب على كل فرد أن يكون له دور في ترشيد استخدام المياه وتجنب الهدر في مختلف الأنشطة اليومية.

وأضافت “حامد” أن الندوة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب الطالبات، حيث تم فتح المجال للمناقشات وتبادل الآراء حول كيفية المساهمة في الحفاظ على هذا المورد الحيوي.

وقالت أيضا وكيل وزارة الرى بـ محافظة الغربية أن هذه الفعالية جاءت في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، خاصة الأجيال الجديدة، بأهمية الحفاظ على المياه وضرورة ترشيد استخدامها.

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