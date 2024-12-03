فريق مياه الشرب بطلا لدوري المصالح الحكومية لكرة القدم بالفيوم

توج فريق كرة القدم بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بكأس بطولة المصالح الحكومية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز على فريق جامعة الفيوم بركلات الترجيح بهدفين لصفر، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب نادي قارون، بحضور الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعمرو ماضي امين الجامعة المساعد للشؤون المالية، واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، رئيس اللجنة الرياضية.

نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها استقبلت طلاب وطالبات المدارس والجامعات من 23 مدرسة وكليه بالمحافظة، منذ بداية العام الدراسي الحالي، وحتي نهاية شهر نوفمبر الماضي، ضمن برنامج الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي المائي لطلاب المدارس والجامعات، زار الطلاب محطات إنتاج مياه الشرب بقحافة والعزب وشرق الفيوم.

الوعي المائي للمواطنين أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات الدولية

يذكر أن الوعي المائي أصبح ضرورة حتمية يجب توافرها لدى جميع المواطنين خاصة في ظل التحديات المائية في الوقت الحالي ومستقبلًا وخاصة لطلاب المدارس الابتدائية كونهم نواة الغد وجيل المستقبل والذين سيحملون على عاتقهم مسؤلية إستمرار تطوير وتنمية المجتمع في ظل تكاثر وتنامي التحديات.

نشر الوعي لترشيد استهلاك المياه من خلال التعريف لمراحل الانتاج

وتعقد شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوات تعريفيه خلال الزيارة يتم خلالها شرح مراحل تنقية مياه الشرب من المأخذ، مرورًا بجميع مراحل التنقية، حتى ضخها بشبكات التوزيع ووصولها للمستهلكين، وتعريف الطلاب بالجهود المبذولة لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والأمان.

كما تهدف الشركة الي تعريف الطلاب بأهمية المياه كمصدر رئيسي للحياة وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من الاهدار والحفاظ على القنوات المائية العزبة من التلوث.

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