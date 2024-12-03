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رياضة

لامين يامال يقود هجوم برشلونة ضد ريال مايوركا في الليجا

برشلونة
برشلونة

 كشف هانز فليك مدرب فريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمباراة ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

 تشكيل برشلونة أمام مايوركا  

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بلدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، أولمو، لامين يامال. 

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس.

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موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويخوض برشلونة مباراته اليوم ضد مايوركا، على ملعب "سون مويس"، مع العلم إنها مُقدمة من الجولة التاسعة عشر، لارتباط الفرق بالمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني مطلع العام الجديد في السعودية.

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، في حين أن مايوركا لديه 24 نقطة في المركز السادس.

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