80 محضرا متنوعا في حملة إشغالات بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة غرب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣ وبتوجيهات حسين الزمقان رئيس المركز وبرئاسة الزين أبو علي الأنصاري نائب رئيس المركز، وبرفقته النقيب طاهر عبداللاه شرطة مرافق قوص والمرافقين له، وصابر عزت مدير إدارة العلاقات العامة ومسؤولي قسم النظافة والاشغالات بالوحدة.

قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام ورفع الباعة الجائلين من شارع ٢٣ يوليو، وذلك حفاظًا على الطريق العام بشوارع المدينة والقرى، وذلك تيسيرًا لحركة المرور للمواطنين. وكذلك التفتيش على رخص المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات بالمدينه.

التفتيش على رخص المحلات التجارية

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٥ محضر إشغال طريق، وتحرير ٦ محاضر إلقاء مخلفات، وتحرير ٣ محاضر شهادة صحية، و٥ رخص توفيق أوضاع لرخصة المحال التجارية، وتحرير ٣٣ محضر إزالات إدارية، وتحرير ١٧ محضر مضبوطات متنوعة، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص.



وأكد بمتابعة إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم والباعة الجائلين باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

تكثيف حملات رفع الإشغالات

كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التي تم رفع التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى الوحدة المحلية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات والتفتيش على رخص المحلات.



وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

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