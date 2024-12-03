تفاصيل برنامج "GEN Z" على dmc

تعرض قناة "dmc" بداية من يوم الجمعة القادم 6 ديسمبر برنامج "GEN Z"، من تقديم الإعلامي أحمد فايق، وهو يعد أول برنامج مسابقات لدعم المبتكرين من طلاب الجامعات في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وكان من المقرر أن يأتي البرنامج بأكبر دعم مادي لتمويل المشروعات الفائزة بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه مصري، ولكن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم دعم كبير للبرنامج بقيمة 50 مليون جنيه مصري لتصل قيمة الجوائز إلى 100 مليون جنيه.

إيقاع شبابي

ويقدم أحمد فايق البرنامج بروح وإيقاع شبابي يخاطب عقل وأسلوب GEN Z من حيث الفقرات والديكورات وطريقة طرح الأسئلة، حيث يستهدف البرنامج أكثر من 4 مليون طالب وطالبة في مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية، ويخلق حالة من التنافس والتحدي فيما بينهم، بحيث يتسابق في كل حلقة فرق من 5 جامعات مختلفة.

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