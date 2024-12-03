الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ضمن "في ساعته وتاريخه"..

برنامج "كاستنج" يمنح الفرصة لإظهار المواهب الجديدة

المخرج عمرو سلامة،
المخرج عمرو سلامة، فيتو

يمنح برنامج  المواهب الأقوى "كاستنج" لأول مرة في الوطن العربي، فرص ذهبية لإظهار مواهب جديدة مع أهم نجوم الفن مثل أحمد أمين، ومحمد شاهين، وأشرف عبد الباقي، ومايان السيد، وأروى جودة وغيرهم من خلال أضخم الأعمال الدرامية ليقدموا أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة في الدراما التشويقية الجديدة "في ساعته وتاريخه" الذي يعرض كل خميس وجمعة الساعة العاشرة مساءً على قناة "dmc".

 

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية "يوميات قاض" و"حكايات قضائية"، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية برؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

 

26 قضية في حلقات منفصلة

 

المسلسل سيقوم بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

 

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