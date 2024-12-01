مدير تعليم الجيزة يحيل مديري 3 مدارس إلى التحقيق بسبب تجاوز الكثافة في الفصول

قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المدارس بإدارات أطفيح والعياط والصف.

مدير تعليم الجيزة يقوم بجولات تفقدية شاملة

استهدفت هذه الجولات الوقوف على سير العملية التعليمية والتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين المدرسية، كما شملت تقييم أداء الإدارات المدرسية والمعلمين والطلاب.

خلال الجولات، أشاد وكيل الوزارة بأداء العديد من المدارس والمعلمين، حيث تم تكريم المعلم جلال محمد حسانين بمدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي نظرًا لجهوده في تنظيم دورة للطلاب قبل بدء الطابور الصباحي، كما تم تكريم المعلمة وفاء جلال عبد المطلب بمدرسة أحمد صبري يونس الإبتدائية لتفعيلها لسجل القرائية والخطة العلاجية.

إجراءات حاسمة من مدير تعليم الجيزة خلال جولة تفقدية

في الوقت نفسه، اتخذ وكيل الوزارة إجراءات حاسمة تجاه بعض المدارس التي لم تلتزم باللوائح والقوانين، حيث تم تحويل عدد من المديرين إلى الشئون القانونية بسبب تقصير إداري أو عدم الالتزام بالكثافات المسموح بها في الفصول، حيث تم تحويل مدير المدرسة الثانوية بالعياط إلى الشئون القانونية لتجاوز الكثافة المسموح بها البالغة 49 طالبًا.

وقرر وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة حمزة بن عبد المطلب المشتركة، تحويل مدير المدرسة ومدير المرحلة إلى الشئون القانونية بسبب تقصير إداري.

ووجه وكيل الوزارة، مدير عام الإدارة بتحويل مدير مدرسة إسماعيل الجمال الإعدادية، إلى الشئون القانونية لعدم مطابقة قوائم الفصول مع الواقع.

وأكد سعيد عطية أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق نظام تعليمي متميز، وأن الهدف منها هو متابعة الأداء والانضباط، مع محاسبة المقصرين ودعم المتميزين لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

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