عمرو دياب يحيي حفلا في الرياض، السبت المقبل

يحيي الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض على هامش بطولة الرياض للجولف يوم السبت 7 ديسمبر الجاري.

ويقام الحفل في نادي الرياض للجولف، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن فعاليات موسم الرياض، وبرعاية هيئة الترفيه السعودية.

وفي وقت سابق، أحيا الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في دبي، تحت شعار كامل العدد.

حفل عمرو دياب في دبي

وفاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور خلال الحفل، بعرض فيلم تسجيلي لعدد من حفلاته في سن الشباب على أغنية “أنا مهما كبرت صغير" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد من كلاسيكياته الشهيرة ومنها “قمرين، تملي معاك، صدقني خلاص” وغيرهم.

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