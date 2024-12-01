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ثقافة وفنون

بحضور جماهيري كبير، 12 صورة ترصد حفل عمرو دياب في دبي

عمرو دياب من الحفل،
عمرو دياب من الحفل، فيتو

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، مساء أمس السبت، حفلًا ضخما في "دبي هاربر" بدولة الإمارات، وسط حضور جماهيري كبير.

حفل عمرو دياب في دبي 

وشهد موقع الحفل احتشادًا كبيرًا من الجماهير قبل انطلاقه بساعات، حيث حرص الجمهور على ترديد أغاني الهضبة قبل صعوده إلى المسرح.

وكعادته صعد الفنان عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعلى مدار ساعتين قدم الهضبة باقة من أجمل أغانية مثل لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، ليلي نهاري، وشكرا من هنا لبكرة.

تحية لروح الملحن الراحل محمد رحيم 

كما قدم لجمهوره أغنية "وغلاوتك" وعقب انتهائه من غنائها وجه التحية لروح الملحن الراحل محمد رحيم حيث قال: لقد فقدنا ملحن عظيم هو محمد رحيم.

وختم الهضبة حفله بتحيه الجمهور وسط استعراضات من الألعاب النارية.

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